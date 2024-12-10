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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо
Архентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо: обзор матча 10 декабря 2024
Архентинос Хуниорс
10.12.2024, вторник, 01:15
Аргентина. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Лоренсо
7'
J. Romaña (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо
Замена
J. Cardozo
️️️️
A. Lescano
87'
83'
Замена
N. Barrios
️️️️
S. Sosa
Желтая карточка
A. Lescano
74'
Замена
M. Perello
️️️️
S. Rodríguez
73'
Замена
A. Gamarra
️️️️
F. Mac Allister
73'
65'
Замена
N. Bustos
️️️️
И. Муньяин
64'
Замена
M. Reali
️️️️
E. Cerutti
Замена
L. Gómez
️️️️
М. Ромеро
62'
Замена
N. Cordero
️️️️
N. Oroz
62'
46'
Замена
I. Leguizamon
️️️️
Г. Кампи
27'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
A. Cuello
9'
Желтая карточка
J. Romaña
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Romaña
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
30
Jonathan Galván
(К)
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
22
Alan Lescano
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
15
Santiago Sosa
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
10
Икер Муньяин
(К)
АП
9
Alexis Cuello
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
3
Elías Baez
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
14
Agustin Ladstatter
ЦЗ
80
Matias Reali
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
4-3-3
50
29
30
66
Вега
16
22
4
11
11
6
19
Ромеро
4-2-1-3
32
37
Кампи
24
27
2
Лухан
15
5
10
Муньяин
7
14
9
19
Ромеро
27
27
19
Ромеро
4
18
18
4
22
55
55
22
11
9
9
11
11
11
11
11
7
80
80
7
37
Кампи
29
29
37
Кампи
15
28
28
15
10
Муньяин
19
19
10
Муньяин
9
29
Вомбергар
29
Вомбергар
9
Остались в запасе
Архентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
29
Emiliano Viveros
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
20
Facundo Altamirano
ВР
3
Elías Baez
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
14
Agustin Ladstatter
ЦЗ
26
Juan Cruz Vega
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
29
Emiliano Viveros
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
3
Elías Baez
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
14
Agustin Ladstatter
ЦЗ
26
Juan Cruz Vega
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо
1
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
4
Офсайды
2
1
Количество передач
355
530
Сейвы
1
1
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.32
1.27
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
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