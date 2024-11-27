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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте: обзор матча 27 ноября 2024
Ньюэллс Олд Бойз
27.11.2024, среда, 01:00
Аргентина. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Индепендьенте
5'
Э. Банега (П)
48'
Х. Мануэль Гарсия
90+3'
A. Canelo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте
Желтая карточка
T. Pérez
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
A. Canelo
Пас отдал
Л. Мильян
Замена
А. Мартино
️️️️
M. Miljevic
83'
Замена
I. Méndez
️️️️
Р. Фернандес
83'
81'
Замена
A. Canelo
️️️️
С. Идальго
81'
Замена
J. De Irastorza
️️️️
D. Pérez
Замена
G. Chiaverano
️️️️
M. Silvetti
77'
Замена
R. Macagno
️️️️
L. Hoyos
76'
74'
Замена
Л. Мильян
️️️️
F. Vera
64'
Замена
M. Giménez Rojas
️️️️
D. Tarzia
64'
Замена
A. Luna
️️️️
S. Toloza
Замена
И. Рамирес
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
63'
49'
Желтая карточка
С. Идальго
ГОЛ! 2:0!
Х. Мануэль Гарсия
48'
45'
+1
Желтая карточка
J. Laso
41'
Желтая карточка
D. Segovia
Желтая карточка
Э. Банега
30'
Желтая карточка
A. Méndez
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Банега
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюэллс Олд Бойз
1
Lucas Hoyos
ВР
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
10
Matko Miljevic
ЦП
4
Armando Méndez
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
24
Mateo Silvetti
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
4
Federico Vera
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
7
Santiago Toloza
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
9
Габриэль Авалос
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
2
Ян Главинович
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
13
Ignacio Méndez
ЦП
48
Pablo Altamirano
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
3
Jonathan De Irastorza
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
14
Alexis Canelo
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
16
Sergio Ortiz
ЦП
14
Лаутаро Мильян
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
3-1-4-2
1
23
Веласкес
15
21
5
Фернандес
10
25
11
Банега
4
24
11
Гарсия
3-3-2-2
33
15
Ломонако
2
15
14
Лойола
23
Марконе
4
7
12
9
Идальго
9
Авалос
1
12
12
1
10
17
Мартино
17
Мартино
10
5
Фернандес
13
13
5
Фернандес
11
Гарсия
99
Рамирес
99
Рамирес
11
Гарсия
24
21
21
24
15
3
3
15
9
Идальго
14
14
9
Идальго
7
10
10
7
4
14
Мильян
14
Мильян
4
12
19
19
12
Остались в запасе
Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте
2
Ян Главинович
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
48
Pablo Altamirano
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
25
Diego Segovia
ВР
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
16
Sergio Ortiz
ЦП
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Остались в запасе
2
Ян Главинович
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
48
Pablo Altamirano
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
16
Sergio Ortiz
ЦП
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Главный тренер
Карлос Тевес
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте
3
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
8
Нарушения
15
16
Офсайды
0
1
Количество передач
215
378
Сейвы
5
4
Точность передач %
61
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.66
1.45
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
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