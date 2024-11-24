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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Атлетико Тукуман
Химнасия - Атлетико Тукуман: обзор матча 24 ноября 2024
Химнасия
24.11.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Тукуман
10'
L. Mamut
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химнасия - Атлетико Тукуман
90'
+6
Желтая карточка
T. Durso
Замена
D. Zalazar
️️️️
L. Mamut
90'
+2
Желтая карточка
M. Panaro
80'
Замена
M. Panaro
️️️️
S. Primante
79'
Замена
A. Bolívar
️️️️
N. Garayalde
79'
77'
Замена
F. Bonfiglio
️️️️
A. Sánchez
Замена
Н. Бриаско-Балекян
️️️️
Р. Кастильо
70'
Замена
A. Max
️️️️
M. Fernández
70'
63'
Замена
G. Ferrari
️️️️
Н. Ромеро
58'
Замена
L. Miguel Rodríguez
️️️️
M. Coronel
58'
Замена
T. Castro Ponce
️️️️
M. Brandán
58'
Замена
L. Agustin Godoy
️️️️
M. Bajamich
ГОЛ! 1:0!
L. Mamut
Пас отдал
S. Primante
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
5
Nicolás Garayalde
ЦП
25
Martín Fernández
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
32
Mateo Bajamich
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
7
Manuel Panaro
ЦП
16
A. Max
ЦП
14
Agustín Bolívar
ЦП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
11
Franco Troyansky
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
11
Nicolás Castro
ЦП
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
10
N. Franco
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
3-3-4
29
3
14
19
5
25
34
31
19
Кастильо
21
15
4-3-3
25
25
5
Ромеро
32
16
11
8
21
19
11
32
31
7
7
31
25
16
16
25
5
14
14
5
19
Кастильо
11
Бриаско-Балекян
11
Бриаско-Балекян
19
Кастильо
34
40
40
34
5
Ромеро
6
6
5
Ромеро
32
31
31
32
16
26
26
16
11
7
7
11
21
9
9
21
Остались в запасе
Химнасия
Атлетико Тукуман
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
11
Franco Troyansky
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
11
Nicolás Castro
ЦП
10
N. Franco
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
11
Franco Troyansky
ЦФ
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
11
Nicolás Castro
ЦП
10
N. Franco
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Главный тренер
Факундо Сава
Статистика матча Химнасия - Атлетико Тукуман
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
9
12
Офсайды
2
2
Количество передач
291
435
Сейвы
3
3
Точность передач %
62
72
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.51
0.96
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Информация о матче
Главный судья:
Juan Pafundi, Argentina
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
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