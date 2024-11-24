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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Уракан - Бока Хуниорс
Уракан - Бока Хуниорс: обзор матча 24 ноября 2024
Уракан
24.11.2024, воскресенье, 03:45
Аргентина. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Бока Хуниорс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уракан - Бока Хуниорс
Желтая карточка
R. Ábila
90'
+4
Желтая карточка
F. Alfonso
90'
+3
86'
Замена
М. Сараччи
️️️️
Ф. Фабра
Замена
H. Fértoli
️️️️
F. Tobio
84'
78'
Желтая карточка
Ф. Фабра
Замена
R. Ábila
️️️️
E. Ramírez
78'
71'
Замена
E. Zeballos
️️️️
K. Zenón
Замена
F. Alfonso
️️️️
R. Cabral
70'
67'
Желтая карточка
P. Fernández
Желтая карточка
C. Ibáñez
63'
62'
Замена
M. Giménez
️️️️
Э. Кавани
56'
Желтая карточка
Э. Кавани
Желтая карточка
F. Tobio
56'
50'
Желтая карточка
И. Мирамон
46'
Замена
Л. Адвинкула
️️️️
J. Barinaga
46'
Замена
P. Fernández
️️️️
B. Aguirre
45'
+9
Желтая карточка
J. Barinaga
43'
Желтая карточка
Г. Медель
38'
Желтая карточка
Л. Ди Лолло
Желтая карточка
W. Mazzantti
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
7
Walter Mazzantti
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
14
Juan Barinaga
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
(К)
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
18
Milton Delgado
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Milton Giménez
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
4-1-2-3
1
Галиндес
6
32
25
2
де ла Фуэнте
20
Эчеверрия
8
15
Аларкон
10
43
7
3-1-3-3
44
Ромеро
4
Фигаль
2
Ди Лолло
18
Фабра
5
Мирамон
14
8
Бельмонте
20
28
10
Кавани
17
10
35
35
10
32
8
8
32
43
50
50
43
18
Фабра
4
Сараччи
4
Сараччи
18
Фабра
28
28
28
28
20
22
22
20
10
Кавани
9
9
10
Кавани
14
17
Адвинкула
17
Адвинкула
14
Остались в запасе
Уракан
Бока Хуниорс
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
12
Leandro Brey
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
18
Milton Delgado
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
Главный тренер
Фернандо Гаго
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
Остались в запасе
12
Leandro Brey
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
18
Milton Delgado
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
Главный тренер
Франк Куделка
Главный тренер
Фернандо Гаго
Статистика матча Уракан - Бока Хуниорс
5
7
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Угловые удары
10
0
Нарушения
12
17
Офсайды
3
0
Количество передач
272
364
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.23
0.25
Матчи команд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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