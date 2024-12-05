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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Эстудиантес
Расинг Клуб - Эстудиантес: обзор матча 05 декабря 2024
Расинг Клуб
05.12.2024, четверг, 01:00
Аргентина. Примера, 24 тур
4 : 5
Завершен
Эстудиантес
22'
M. Salas (П)
37'
S. Solari
78'
L. Vietto
84'
L. Vietto
3'
С. Боселли
51'
N. Colombo (АГ)
59'
T. Palacios
68'
Г. Каррийо
85'
E. Cetré
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Эстудиантес
90'
+6
Желтая карточка
С. Аскасибар
85'
ГОЛ! 4:5!
E. Cetré
ГОЛ! 4:4!
L. Vietto
Пас отдал
С. Соса
84'
ГОЛ! 3:4!
L. Vietto
78'
75'
Замена
Р. Гомес
️️️️
E. Meza
Замена
Б. Родригес
️️️️
J. Nardoni
75'
Замена
L. Vietto
️️️️
M. Salas
75'
73'
Желтая карточка
С. Боселли
70'
Замена
П. Пьятти
️️️️
T. Palacios
70'
Замена
E. Cetré
️️️️
А. Маньома
68'
ГОЛ! 2:4!
Г. Каррийо
Пас отдал
А. Маньома
63'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Х. Соса
59'
ГОЛ! 2:3!
T. Palacios
Замена
M. Barrios
️️️️
B. Zuculini
58'
Замена
Й. Карбонеро
️️️️
S. Solari
57'
Замена
S. Quiros
️️️️
M. Di Cesare
52'
51'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
N. Colombo
ГОЛ! 2:1!
S. Solari
Пас отдал
Г. Мартирена
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Salas
22'
21'
Желтая карточка
Ф. Родригес
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Боселли
Пас отдал
Х. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Juan Nardoni
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Эстудиантес
21
Matías Mansilla
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
20
Eric Meza
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
32
Факундо Родригес
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
7
Хосе Соса
(К)
ЦП
10
Tiago Palacios
ЦП
14
Алексис Маньома
ЦП
17
Joaquín Tobio Burgos
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
19
Luciano Vietto
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Эстудиантес
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
31
Роман Гомес
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
18
Edwuin Cetré
ЦП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
29
Fabricio Pérez
ЦФ
20
Luciano Giménez
ЦФ
4-1-3-2
21
Ариас
3
15
Мартирена
27
23
5
Соса
5
36
17
9
Мартинес
32
3-5-1-1
21
20
15
Боселли
15
Арсамендия
33
Перес
7
Соса
10
14
Маньома
25
Аскасибар
32
Родригес
17
3
32
32
3
5
31
Родригес
31
Родригес
5
36
24
24
36
32
7
Карбонеро
7
Карбонеро
32
17
19
19
17
20
31
Гомес
31
Гомес
20
14
Маньома
18
18
14
Маньома
10
10
Пьятти
10
Пьятти
10
7
Соса
9
Каррийо
9
Каррийо
7
Соса
Остались в запасе
Расинг Клуб
Эстудиантес
25
Facundo Cambeses
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
20
Luciano Giménez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Остались в запасе
1
Fabricio Iacovich
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
37
Luciano Lollo
ЦЗ
13
Gastón Benedetti
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
52
Bautista Kociubinski
ЦП
29
Fabricio Pérez
ЦФ
20
Luciano Giménez
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Расинг Клуб - Эстудиантес
3
Всего ударов по воротам
27
10
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
9
10
Офсайды
2
0
Количество передач
508
248
Сейвы
0
6
Точность передач %
83
65
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
2.2
0.59
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
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