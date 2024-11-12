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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Банфилд
Архентинос Хуниорс - Банфилд: обзор матча 12 ноября 2024
Архентинос Хуниорс
12.11.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Банфилд
21'
М. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Банфилд
90'
Желтая карточка
A. Maciel
Замена
G. Verón
️️️️
A. Lescano
89'
Замена
E. Viveros
️️️️
J. Herrera
88'
Замена
M. Perello
️️️️
М. Ромеро
88'
82'
Замена
M. González
️️️️
C. Nunez
77'
Желтая карточка
C. Nunez
Замена
N. Cordero
️️️️
C. Ferreira
77'
72'
Замена
A. Obando
️️️️
G. Rivera
72'
Замена
B. Sepúlveda
️️️️
L. Garate
72'
Замена
Б. Галван
️️️️
J. Bisanz
67'
Замена
E. Cañete
️️️️
J. Miguel Soraire
Замена
N. Oroz
️️️️
F. Mac Allister
64'
Желтая карточка
C. Ferreira
43'
43'
Желтая карточка
I. Rodríguez
Пенальти не реализован!
D. Rodríguez
36'
Желтая карточка
F. Mac Allister
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Ромеро
Пас отдал
J. Galván
21'
15'
Желтая карточка
J. Miguel Soraire
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
30
Jonathan Galván
(К)
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
32
José Herrera
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
18
Cristian Ferreira
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alejandro Maciel
(К)
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
17
Geronimo Rivera
ЦП
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
11
Nicolas Oroz
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
2
Alexis Maldonado
ЦЗ
36
Martin Lazarte
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
10
Ezequiel Cañete
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
21
Matías González
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
32
Agustín Obando
ЦФ
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
4-5-1
50
29
66
Вега
30
16
32
22
4
18
27
19
Ромеро
4-5-1
23
22
ди Лусиано
6
22
Эрнандес
2
8
19
23
17
15
17
4
11
11
4
32
29
29
32
22
9
9
22
19
Ромеро
11
11
19
Ромеро
18
9
9
18
8
10
10
8
15
21
21
15
17
16
Галван
16
Галван
17
17
32
32
17
23
79
79
23
Остались в запасе
Архентинос Хуниорс
Банфилд
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
18
Ariel Gamarra
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
25
José Devecchi
ВР
2
Alexis Maldonado
ЦЗ
36
Martin Lazarte
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
18
Ariel Gamarra
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
2
Alexis Maldonado
ЦЗ
36
Martin Lazarte
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Банфилд
2
4
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
6
Количество передач
274
92
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
65
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.11
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
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