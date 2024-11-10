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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Барракас Сентраль
Ривер Плейт - Барракас Сентраль: обзор матча 10 ноября 2024
Ривер Плейт
10.11.2024, воскресенье, 23:15
Аргентина. Примера, 22 тур
3 : 0
Завершен
Барракас Сентраль
69'
М. Меса
76'
М. Борха
87'
П. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Барракас Сентраль
ГОЛ! 3:0!
П. Диас
Пас отдал
Р. Вильягра
87'
82'
Замена
L. Faggioli
️️️️
L. Brochero
79'
Вторая желтая
N. Demartini
Замена
А. Барейро
️️️️
Ф. Колидио
78'
Замена
М. Ланзини
️️️️
М. Меса
78'
ГОЛ! 2:0!
М. Борха
76'
75'
Замена
F. Aguirre
️️️️
S. Rosane
ГОЛ! 1:0!
М. Меса
Пас отдал
Ф. Мастантуоно
69'
65'
Замена
Ф. Матер
️️️️
I. Tapia
Замена
G. Martinez
️️️️
П. Солари
63'
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
К. Эчеверри
63'
Замена
М. Борха
️️️️
Ф. Бустос
62'
61'
Желтая карточка
N. Demartini
46'
Замена
L. Brochero
️️️️
D. Miloc
46'
Замена
J. Ruiz
️️️️
M. Puig
36'
Желтая карточка
R. Herrera
Желтая карточка
М. Меса
31'
13'
Желтая карточка
M. Puig
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
6
Rodrigo Insúa
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
22
Daniel Zabala
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
28
Gonzalo Martinez
ЦП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
8
Факундо Матер
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
36
Alex Juárez
ЦП
10
Javier Ruiz
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
48
Federico Aguirre
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
4-1-1-3-1
34
Армани
14
27
Диас
20
Каско
14
Бустос
5
Вильягра
19
8
Меса
30
Эчеверри
7
Солари
9
Колидио
2-5-3
30
2
31
6
26
8
10
79
5
77
13
7
Солари
28
28
7
Солари
30
Эчеверри
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
30
Эчеверри
8
Меса
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Меса
9
Колидио
28
Барейро
28
Барейро
9
Колидио
14
Бустос
93
Борха
93
Борха
14
Бустос
10
8
Матер
8
Матер
10
23
23
79
10
10
79
5
21
21
5
8
48
48
8
Остались в запасе
Ривер Плейт
Барракас Сентраль
23
Херемьяс Ледесма
ВР
22
Daniel Zabala
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
36
Alex Juárez
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
22
Daniel Zabala
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Остались в запасе
1
Rafael Ferrario
ВР
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
36
Alex Juárez
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Алехандро Орфила
Статистика матча Ривер Плейт - Барракас Сентраль
1
1
3
Всего ударов по воротам
33
3
Удары в створ
14
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
10
16
Офсайды
2
1
Количество передач
552
205
Сейвы
2
11
Точность передач %
86
66
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
12
0
xG (ожидаемые голы)
4.25
0.27
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Монументаль
Новости команд
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