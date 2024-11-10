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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо
Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо: обзор матча 10 ноября 2024
Росарио Сентраль
10.11.2024, воскресенье, 01:00
Аргентина. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Сан-Лоренсо
73'
N. Bustos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо
Замена
L. Giaccone
️️️️
E. Coronel
83'
78'
Замена
С. Бланко
️️️️
E. Cerutti
78'
Замена
M. Reali
️️️️
N. Bustos
Замена
L. Martínez Dupuy
️️️️
M. Barbieri
75'
Замена
S. Segovia
️️️️
G. Duarte
75'
Желтая карточка
A. Sández
73'
73'
ГОЛ! 0:1!
N. Bustos
Пас отдал
А. Вомбергар
67'
Замена
N. Barrios
️️️️
I. Leguizamon
66'
Желтая карточка
J. Romaña
62'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
A. Cuello
Замена
Х. Кампас
️️️️
J. Gomez
59'
Желтая карточка
M. Barbieri
42'
Желтая карточка
J. Broun
27'
Желтая карточка
J. Gomez
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
3
Agustín Sández
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
16
Mauricio Martínez
ЦП
27
Gaspar Duarte
ЦП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
26
Lautaro Giaccone
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
8
Fabricio López
ЦЗ
28
Nahuel Barrios
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
4-1-3-2
1
3
24
32
3
5
Ибарра
10
16
27
22
Копетти
11
3-1-2-4
32
37
Кампи
2
Лухан
3
5
Ремеди
29
15
19
9
7
14
32
26
26
32
27
19
19
27
11
8
Кампас
8
Кампас
11
3
17
17
3
29
28
28
29
7
29
Бланко
29
Бланко
7
19
80
80
19
9
29
Вомбергар
29
Вомбергар
9
Остались в запасе
Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
8
Fabricio López
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
53
Ramiro Pedroza
ЦЗ
8
Fabricio López
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо
4
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
15
Офсайды
2
2
Количество передач
369
247
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
64
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.49
0.33
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
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