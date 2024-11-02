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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд: обзор матча 02 ноября 2024
Архентинос Хуниорс
02.11.2024, суббота, 04:00
Аргентина. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Велес Сарсфилд
90+4'
F. Meza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд
Желтая карточка
E. Viveros
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
F. Meza
90'
+4
Красная карточка
C. Ferreira
90'
+3
87'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
C. Aquino
Замена
F. Meza
️️️️
F. Álvarez
82'
79'
Желтая карточка
А. Боусат
Желтая карточка
L. Gómez
74'
73'
Замена
️️️️
J. García
72'
Замена
М. Каррисо
️️️️
F. Pizzini
Замена
N. Cordero
️️️️
М. Ромеро
70'
61'
Замена
А. Монторо
️️️️
К. Ордоньес
Замена
E. Viveros
️️️️
C. Ferreira
59'
Замена
A. Gamarra
️️️️
F. Mac Allister
46'
Замена
J. Galván
️️️️
N. Oroz
46'
Желтая карточка
D. Rodríguez
45'
+7
Красная карточка
K. Coronel
45'
Желтая карточка
F. Mac Allister
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
(К)
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
2
Tobías Palacio
ЦЗ
4
Francis Mac Allister
ЦП
18
Cristian Ferreira
ЦП
27
Lucas Gómez
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
32
José Herrera
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
4
Joaquín García
ЦЗ
39
Жалиль Элиас
ОП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
30
Jonathan Galván
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
22
Alan Lescano
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
27
Tomás Molina
ЦФ
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
29
Damián Fernández
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
21
Бенхамин Бош
ПВ
36
Francisco Montoro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
17
Felipe Bussio
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
4-5-1
50
22
16
2
66
Вега
18
27
11
32
4
19
Ромеро
3-1-5-1
1
2
Маммана
16
Гомес
4
39
Элиас
32
Ордоньес
10
22
24
Фернандес
30
Боусат
31
11
30
30
11
18
29
29
18
4
18
18
4
16
6
6
16
19
Ромеро
9
9
19
Ромеро
22
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
22
32
Ордоньес
10
Монторо
10
Монторо
32
Ордоньес
10
7
Каррисо
7
Каррисо
10
Остались в запасе
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
22
Alan Lescano
ЦП
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
27
Tomás Molina
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
29
Damián Fernández
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
36
Francisco Montoro
ЦФ
17
Felipe Bussio
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
22
Alan Lescano
ЦП
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
27
Tomás Molina
ЦФ
Остались в запасе
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
29
Damián Fernández
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
36
Francisco Montoro
ЦФ
17
Felipe Bussio
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд
4
2
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
10
Офсайды
2
3
Количество передач
275
385
Сейвы
2
4
Точность передач %
69
81
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.43
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
Новости команд
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Архентинос Хуниорс
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