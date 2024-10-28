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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Депортиво Риестра
Бока Хуниорс - Депортиво Риестра: обзор матча 28 октября 2024
Бока Хуниорс
28.10.2024, понедельник, 02:00
Аргентина. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво Риестра
78'
Э. Кавани
15'
B. Sánchez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Депортиво Риестра
Замена
М. Рохо
️️️️
C. Lema
90'
+7
Красная карточка
P. Fernández
90'
+6
90'
Замена
G. Pereira
️️️️
M. Celiz
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Сараччи
78'
Замена
J. Saralegui
️️️️
Т. Бельмонте
77'
Замена
М. Сараччи
️️️️
Л. Бланко
76'
69'
Замена
J. Goya
️️️️
J. Goitia
69'
Замена
A. Daniel Alonso Espinoza
️️️️
J. Herrera
Замена
P. Fernández
️️️️
И. Мирамон
67'
64'
Замена
R. Cavallera
️️️️
B. Sánchez
64'
Замена
M. Rodríguez
️️️️
N. Benegas
Замена
M. Giménez
️️️️
А. Мартегани
46'
45'
+5
Желтая карточка
J. Goitia
44'
Желтая карточка
P. Ramírez
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
33'
30'
Желтая карточка
P. Monje
15'
ГОЛ! 0:1!
B. Sánchez
Пас отдал
N. Benegas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Cristian Lema
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
8
Томас Бельмонте
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
14
Pablo Monje
ЦП
8
Milton Celiz
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
9
Nicolás Benegas
ЦФ
24
Jonathan Herrera
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
27
Santiago Dalmasso
ЦП
53
Joaquín Ruíz
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
9
Milton Giménez
ЦФ
Депортиво Риестра
39
Jaime Barcelo
ВР
38
Rodrigo Cavallera
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
19
Jonathan Goya
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
3-1-2-1-3
12
3
Бланко
4
Фигаль
2
5
Мирамон
8
Бельмонте
22
21
Мартегани
10
Кавани
28
17
Адвинкула
3-2-3-2
1
27
5
15
22
3
14
8
10
24
9
3
Бланко
4
Сараччи
4
Сараччи
3
Бланко
2
5
Рохо
5
Рохо
2
5
Мирамон
28
28
5
Мирамон
8
Бельмонте
10
10
8
Бельмонте
21
Мартегани
9
9
21
Мартегани
10
38
38
10
9
26
26
9
27
19
19
27
8
16
16
8
24
7
7
24
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Депортиво Риестра
44
Серхио Ромеро
ВР
14
Juan Barinaga
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
27
Santiago Dalmasso
ЦП
53
Joaquín Ruíz
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
39
Jaime Barcelo
ВР
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
14
Juan Barinaga
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
27
Santiago Dalmasso
ЦП
53
Joaquín Ruíz
ЦП
33
Juan Ramírez
ЦП
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
Остались в запасе
39
Jaime Barcelo
ВР
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гаго
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Статистика матча Бока Хуниорс - Депортиво Риестра
1
1
3
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
84
16
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
14
Офсайды
3
1
Количество передач
629
124
Сейвы
4
9
Точность передач %
89
46
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.94
1.36
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
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