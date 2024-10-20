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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Банфилд
Росарио Сентраль - Банфилд: обзор матча 20 октября 2024
Росарио Сентраль
20.10.2024, воскресенье, 23:15
Аргентина. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Банфилд
37'
Х. Кампас
26'
L. Garate
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Банфилд
90'
+5
Желтая карточка
F. Sanguinetti
Замена
G. Duarte
️️️️
E. Coronel
87'
Желтая карточка
J. Gomez
79'
74'
Замена
A. Maciel
️️️️
L. Garate
Замена
Э. Копетти
️️️️
А. Солари
61'
60'
Замена
G. Rivera
️️️️
Б. Галван
60'
Замена
J. Bisanz
️️️️
L. Gomez
Замена
J. Gomez
️️️️
K. Ortíz
53'
46'
Замена
J. Iribarren
️️️️
Р. ди Лусиано
Желтая карточка
А. Солари
45'
+5
45'
+1
Желтая карточка
M. de Ritis
ГОЛ! 1:1!
Х. Кампас
Пас отдал
I. Malcorra
37'
26'
ГОЛ! 0:1!
L. Garate
Пас отдал
Б. Галван
24'
Желтая карточка
Б. Галван
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
15
Facundo Mallo
ЦЗ
2
Carlos Quintana
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
45
Kevin Ortíz
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Marco Rubén
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alexis Maldonado
(К)
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
10
Lautaro Gomez
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
16
Mauricio Martínez
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
27
Gaspar Duarte
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
17
Geronimo Rivera
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
21
Matías González
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
5
Santiago Esquivel
ЦП
32
Agustín Obando
ЦФ
4-1-2-2-1
1
32
2
3
15
5
Ибарра
45
10
8
Кампас
23
Солари
9
4-4-1-1
23
22
ди Лусиано
6
6
2
15
10
23
10
16
Галван
79
32
27
27
32
23
Солари
22
Копетти
22
Копетти
23
Солари
45
11
11
45
22
ди Лусиано
29
29
22
ди Лусиано
23
2
2
23
16
Галван
17
17
16
Галван
10
17
17
10
Остались в запасе
Росарио Сентраль
Банфилд
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
16
Mauricio Martínez
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
25
José Devecchi
ВР
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
21
Matías González
ЦП
5
Santiago Esquivel
ЦП
32
Agustín Obando
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
16
Mauricio Martínez
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
21
Matías González
ЦП
5
Santiago Esquivel
ЦП
32
Agustín Obando
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Статистика матча Росарио Сентраль - Банфилд
2
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
9
Офсайды
5
1
Количество передач
299
216
Сейвы
1
2
Точность передач %
69
54
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.93
0.42
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
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