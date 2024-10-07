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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Ривер Плейт
Платенсе - Ривер Плейт: обзор матча 07 октября 2024
Платенсе
07.10.2024, понедельник, 01:00
Аргентина. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Ривер Плейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Ривер Плейт
Замена
C. Villalba
️️️️
G. Mainero
84'
Замена
I. Gómez
️️️️
L. Picco
83'
Замена
A. Lotti
️️️️
М. Пеллегрино
83'
Желтая карточка
F. Juárez
82'
Замена
Ф. Бальдассарра
️️️️
В. Таборда
69'
64'
Замена
К. Эчеверри
️️️️
М. Краневиттер
53'
Замена
П. Диас
️️️️
Г. Пеццелла
52'
Замена
Ф. Мастантуоно
️️️️
И. Фернандес
46'
Замена
М. Каско
️️️️
Ф. Бустос
46'
Замена
Э. Диас
️️️️
М. Акунья
42'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Желтая карточка
G. Suso
42'
Желтая карточка
В. Таборда
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
14
Leonel Picco
ЦП
8
Fernando Juárez
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
93
Мигель Борха
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Платенсе
22
Nicolás Sumavil
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
21
Augusto Lotti
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Ривер Плейт
26
Lucas Lavagnino
ВР
13
Энцо Диас
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
5
Николас Фонсека
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
4-4-2
30
31
20
6
13
14
7
29
8
32
Пеллегрино
20
Таборда
4-1-2-1-2
23
Ледесма
14
Бустос
2
Пеццелла
14
21
Акунья
5
Краневиттер
19
6
Фернандес
22
Ланзини
9
Колидио
93
Борха
20
Таборда
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
20
Таборда
7
25
25
7
14
5
5
14
32
Пеллегрино
21
21
32
Пеллегрино
21
Акунья
13
Диас
13
Диас
21
Акунья
2
Пеццелла
27
Диас
27
Диас
2
Пеццелла
14
Бустос
20
Каско
20
Каско
14
Бустос
6
Фернандес
30
Мастантуоно
30
Мастантуоно
6
Фернандес
5
Краневиттер
30
Эчеверри
30
Эчеверри
5
Краневиттер
Остались в запасе
Платенсе
Ривер Плейт
22
Nicolás Sumavil
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
5
Родриго Вильягра
ОП
26
Lucas Lavagnino
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
22
Nicolás Sumavil
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Остались в запасе
5
Родриго Вильягра
ОП
26
Lucas Lavagnino
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Платенсе - Ривер Плейт
3
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
10
Офсайды
1
1
Количество передач
186
643
Сейвы
3
0
Точность передач %
50
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
0
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.13
0.55
Матчи команд
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
Новости команд
Все
Платенсе
Ривер Плейт
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Клуб РПЛ вновь отправил полузащитника в аргентинскую команду
22 июля
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2025.10.23 13:45
17
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14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
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13
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26 июля
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