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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Бока Хуниорс
Бельграно - Бока Хуниорс: обзор матча 29 сентября 2024
Бельграно
29.09.2024, воскресенье, 02:00
Аргентина. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Бока Хуниорс
59'
F. Jara
69'
N. Fernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Бока Хуниорс
85'
Замена
А. Мартегани
️️️️
Э. Кавани
85'
Замена
М. Сараччи
️️️️
Л. Бланко
Замена
П. Чаваррия
️️️️
N. Fernández
81'
Замена
Б. Рейна
️️️️
J. Velázquez
81'
Замена
N. Meriano
️️️️
R. Delgado
81'
Замена
М. Тройло
️️️️
F. Jara
74'
Желтая карточка
N. Fernández
73'
Желтая карточка
F. Jara
72'
70'
Замена
M. Giménez
️️️️
M. Delgado
ГОЛ! 2:0!
N. Fernández
69'
Замена
L. Menossi
️️️️
Э. Ролон
64'
63'
Желтая карточка
J. Barinaga
ГОЛ! 1:0!
F. Jara
59'
Пенальти не реализован!
F. Jara
59'
57'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
Желтая карточка
Ф. Киньон
42'
Желтая карточка
R. Delgado
40'
38'
Замена
E. Zeballos
️️️️
К. Медина
Желтая карточка
Э. Ролон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
(К)
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
53
Juan Velázquez
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
22
Nicolás Fernández
ЦФ
11
Francisco González Metilli
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Juan Barinaga
ЦП
6
Кристиан Медина
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
37
Мариано Тройло
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
77
Брайан Рейна
ЦП
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
Бока Хуниорс
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
53
Joaquín Ruíz
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Milton Giménez
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
4-1-2-3
1
28
6
33
2
19
Киньон
53
35
Ролон
29
11
22
2-5-3
12
4
Фигаль
3
Бланко
14
8
Бельмонте
18
20
6
Медина
10
Кавани
30
Ансельмино
16
Мерентьель
29
37
Тройло
37
Тройло
29
33
6
6
33
53
77
Рейна
77
Рейна
53
35
Ролон
5
5
35
Ролон
22
19
Чаваррия
19
Чаваррия
22
3
Бланко
4
Сараччи
4
Сараччи
3
Бланко
6
Медина
22
22
6
Медина
10
Кавани
21
Мартегани
21
Мартегани
10
Кавани
18
9
9
18
Остались в запасе
Бельграно
Бока Хуниорс
23
Ignacio Chicco
ВР
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
30
Javier García
ВР
34
Mateo Mendia
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
53
Joaquín Ruíz
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
45
Agustín Baldi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
Остались в запасе
30
Javier García
ВР
34
Mateo Mendia
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
53
Joaquín Ruíz
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Бельграно - Бока Хуниорс
5
2
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
7
Офсайды
3
0
Количество передач
277
435
Сейвы
2
5
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.7
0.4
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Гиганте де Альберди
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