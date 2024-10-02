Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд: обзор матча 02 октября 2024
Росарио Сентраль
02.10.2024, среда, 02:30
Аргентина. Примера, 16 тур
3 : 0
Завершен
Велес Сарсфилд
28'
I. Malcorra (П)
76'
A. Sández
85'
K. Ortíz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд
Замена
S. Beltrán
️️️️
K. Ortíz
88'
Замена
D. Martínez
️️️️
E. Coronel
88'
ГОЛ! 3:0!
K. Ortíz
Пас отдал
G. Duarte
85'
84'
Замена
F. Montoro
️️️️
B. Romero
Желтая карточка
F. Mallo
79'
79'
Желтая карточка
B. Romero
ГОЛ! 2:0!
A. Sández
Пас отдал
I. Malcorra
76'
69'
Замена
К. Ордоньес
️️️️
А. Боусат
69'
Замена
Т. Фернандес
️️️️
F. Pizzini
69'
Замена
R. Piñeiro
️️️️
C. Aquino
Замена
J. Gomez
️️️️
L. Giaccone
67'
Замена
G. Duarte
️️️️
М. Ловера
67'
Желтая карточка
K. Ortíz
59'
Желтая карточка
М. Ловера
58'
Замена
M. Rubén
️️️️
Э. Копетти
58'
33'
Замена
Э. Маммана
️️️️
М. Пеллегрини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
I. Malcorra
28'
25'
Красная карточка
D. Fernández
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
15
Facundo Mallo
ЦЗ
2
Carlos Quintana
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
45
Kevin Ortíz
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
4
Joaquín García
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
16
Mauricio Martínez
ЦП
27
Gaspar Duarte
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
44
Aarón Quirós
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
35
Santiago Cáseres
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
36
Francisco Montoro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
4-1-3-2
1
32
2
3
15
5
Ибарра
45
10
26
22
Копетти
17
Ловера
4-1-3-1-1
1
29
16
Гомес
3
4
39
Элиас
30
Боусат
10
22
11
Пеллегрини
31
32
4
4
32
45
24
24
45
17
Ловера
27
27
17
Ловера
26
11
11
26
22
Копетти
9
9
22
Копетти
11
Пеллегрини
2
Маммана
2
Маммана
11
Пеллегрини
30
Боусат
32
Ордоньес
32
Ордоньес
30
Боусат
10
24
Фернандес
24
Фернандес
10
31
36
36
31
22
14
14
22
Остались в запасе
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
16
Mauricio Martínez
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
80
Randall Rodriguez
ВР
44
Aarón Quirós
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
16
Mauricio Martínez
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Остались в запасе
80
Randall Rodriguez
ВР
44
Aarón Quirós
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд
3
1
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
6
Офсайды
2
1
Количество передач
328
480
Сейвы
2
1
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.1
0.34
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
Новости команд
Все
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
ЦСКА узнал цену на аргентинского вингера Каррисо
2025.09.02 22:55
5
«Форталеза» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки на матч 13 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.12 09:17
ЦСКА интересуется 6-миллионным вингером из Аргентины
2025.08.02 18:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+