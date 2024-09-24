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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Индепендьенте Ривадавия
Банфилд - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 24 сентября 2024
Банфилд
24.09.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
42'
E. Cañete
61'
M. de Ritis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Банфилд - Индепендьенте Ривадавия
Желтая карточка
I. Rodríguez
90'
Замена
I. Rodríguez
️️️️
C. Nunez
81'
76'
Замена
T. Ostchega
️️️️
F. Milo
Замена
Y. Rodríguez
️️️️
E. Cañete
75'
Замена
L. Piñero
️️️️
G. Rivera
75'
Замена
J. Iribarren
️️️️
Р. ди Лусиано
75'
70'
Желтая карточка
I. Villalba
65'
Замена
L. Sequeira
️️️️
Э. Хам
62'
Замена
️️️️
G. Ríos
62'
Замена
J. Sanguina
️️️️
F. Romero
ГОЛ! 2:0!
M. de Ritis
61'
46'
Замена
J. Cavallaro
️️️️
A. Mulet
Замена
M. González
️️️️
Д. Диас
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
E. Cañete
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alexis Maldonado
(К)
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
10
Ezequiel Cañete
ЦП
22
Juan Álvarez
ЦП
10
Дамиан Диас
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
22
Sebastián Villa
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
29
Juan Iribarren
ЦЗ
18
Yonathan Rodríguez
ЦП
21
Matías González
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
2
Imanol Segovia
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
15
Mauricio Cardillo
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
31
Mauricio Asenjo
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
19
Juan Cavallaro
ЦФ
4-5-1
23
2
22
Эрнандес
6
22
ди Лусиано
22
10
Диас
17
15
10
79
4-1-3-2
33
42
25
21
40
8
Хам
5
32
11
7
22
22
ди Лусиано
29
29
22
ди Лусиано
10
18
18
10
10
Диас
21
21
10
Диас
15
19
19
15
17
7
7
17
25
16
16
25
8
Хам
77
77
8
Хам
7
9
9
7
32
19
19
32
Остались в запасе
Банфилд
Индепендьенте Ривадавия
25
José Devecchi
ВР
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
23
Gonzalo Marinelli
ВР
2
Imanol Segovia
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
15
Mauricio Cardillo
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
31
Mauricio Asenjo
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
21
Lautaro Villegas
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
11
Mauricio Roldan
ЦФ
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
2
Imanol Segovia
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
15
Mauricio Cardillo
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
31
Mauricio Asenjo
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Банфилд - Индепендьенте Ривадавия
1
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
12
Офсайды
1
2
Количество передач
254
355
Сейвы
4
3
Точность передач %
60
71
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.81
Матчи команд
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
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