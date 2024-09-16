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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз
Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 16 сентября 2024
Архентинос Хуниорс
16.09.2024, понедельник, 02:00
Аргентина. Примера, 14 тур
3 : 0
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
18'
A. Lescano
37'
J. Herrera
75'
J. Herrera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз
81'
Замена
V. Acuña
️️️️
M. Miljevic
Замена
S. Rodríguez
️️️️
J. Herrera
77'
Замена
A. Gamarra
️️️️
F. Mac Allister
77'
ГОЛ! 3:0!
J. Herrera
75'
Замена
E. Viveros
️️️️
A. Lescano
66'
Замена
T. Molina
️️️️
G. Verón
66'
60'
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
Л. Бесоцци
Желтая карточка
A. Lescano
59'
Замена
F. Meza
️️️️
S. Prieto
51'
Желтая карточка
F. Álvarez
49'
46'
Замена
Х. Мануэль Гарсия
️️️️
И. Рамирес
46'
Замена
M. Silvetti
️️️️
F. Cardozo
ГОЛ! 2:0!
J. Herrera
Пас отдал
Á. Rodríguez
37'
29'
Желтая карточка
И. Рамирес
ГОЛ! 1:0!
A. Lescano
Пас отдал
J. Herrera
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
2
Tobías Palacio
ЦЗ
88
Álan Rodríguez
(К)
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
32
José Herrera
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
Главный тренер
Пабло Геде
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
4
Armando Méndez
ЦП
7
F. Cardozo
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Архентинос Хуниорс
1
Agustín Mangiaut
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
29
Emiliano Viveros
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
27
Tomás Molina
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Ньюэллс Олд Бойз
30
Josué Reinatti
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Francisco González
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
30
Esteban Fernández
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
4-5-1
50
22
16
2
20
22
11
32
9
4
88
3-1-3-1-2
12
23
Веласкес
15
17
Мартино
5
Фернандес
11
Банега
10
4
77
Бесоцци
99
Рамирес
7
22
29
29
22
4
18
18
4
20
6
6
20
9
27
27
9
32
11
11
32
10
10
10
10
77
Бесоцци
27
Карабахаль
27
Карабахаль
77
Бесоцци
7
24
24
7
99
Рамирес
11
Гарсия
11
Гарсия
99
Рамирес
Остались в запасе
Архентинос Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
1
Agustín Mangiaut
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
55
Juan Cardozo
ЦП
23
Leonardo Heredia
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
30
Josué Reinatti
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Francisco González
ЦП
30
Esteban Fernández
ЦП
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Остались в запасе
1
Agustín Mangiaut
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
55
Juan Cardozo
ЦП
23
Leonardo Heredia
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Остались в запасе
30
Josué Reinatti
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Francisco González
ЦП
30
Esteban Fernández
ЦП
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз
2
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
10
Офсайды
4
1
Количество передач
274
362
Сейвы
1
4
Точность передач %
67
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.33
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Rapallini, Argentina
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
Новости команд
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