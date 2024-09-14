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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Институто
Сентраль Кордоба - Институто: обзор матча 14 сентября 2024
Сентраль Кордоба
14.09.2024, суббота, 00:30
Аргентина. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Институто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Сентраль Кордоба - Институто
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
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2 : 0
03.11.2026
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26.10.2026
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Аргентина. Примера, 13 тур
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20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
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10.10.2026
Эстудиантес
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
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Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
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27.10.2026
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11 июня
1
«Крылья Советов» покупают аргентинского защитника
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1
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