Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль
Бока Хуниорс - Росарио Сентраль: обзор матча 01 сентября 2024
Бока Хуниорс
01.09.2024, воскресенье, 03:00
Аргентина. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Росарио Сентраль
4'
C. Lema
15'
B. Aguirre
90+3'
Х. Кампас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Росарио Сентраль
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Х. Кампас
84'
Замена
М. Ловера
️️️️
E. Coronel
Замена
L. Brey
️️️️
С. Ромеро
81'
Замена
А. Мартегани
️️️️
K. Zenón
79'
Замена
И. Мирамон
️️️️
B. Aguirre
79'
Желтая карточка
Г. Медель
74'
Желтая карточка
P. Fernández
69'
69'
Замена
L. Martínez Dupuy
️️️️
M. Martínez
69'
Замена
M. Rubén
️️️️
I. Malcorra
Замена
Г. Медель
️️️️
М. Рохо
67'
62'
Замена
L. Giaccone
️️️️
J. Gomez
52'
Желтая карточка
A. Sández
28'
Желтая карточка
M. Barbieri
25'
Желтая карточка
M. Martínez
ГОЛ! 2:0!
B. Aguirre
15'
ГОЛ! 1:0!
C. Lema
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Cristian Lema
ЦЗ
5
Маркос Рохо
(К)
ЦЗ
6
Кристиан Медина
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Mauricio Martínez
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
5
Игнасио Мирамон
ОП
8
Томас Бельмонте
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Lucas Janson
ЦФ
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Kevin Silva
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
55
Felipe Carnicero
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
3-3-4
44
Ромеро
4
Сараччи
5
Рохо
2
6
Медина
28
20
30
Ансельмино
17
Адвинкула
28
16
Мерентьель
4-1-2-1-2
1
24
3
32
3
5
Ибарра
16
10
8
Кампас
22
Копетти
11
44
Ромеро
12
12
44
Ромеро
5
Рохо
17
Медель
17
Медель
5
Рохо
28
5
Мирамон
5
Мирамон
28
20
21
Мартегани
21
Мартегани
20
11
26
26
11
32
17
Ловера
17
Ловера
32
16
17
17
16
10
9
9
10
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Росарио Сентраль
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
8
Томас Бельмонте
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Kevin Silva
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
55
Felipe Carnicero
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
8
Томас Бельмонте
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Kevin Silva
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
55
Felipe Carnicero
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Бока Хуниорс - Росарио Сентраль
2
3
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
10
Нарушения
16
17
Офсайды
0
3
Количество передач
358
368
Сейвы
5
4
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
14
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.43
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
Новости команд
Все
Бока Хуниорс
Росарио Сентраль
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Экс-игрок «Зенита» обратился к Месси: «Для меня было честью быть твоим солдатом»
8 октября
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Экс-игрок «Зенита» обратился к Месси: «Для меня было честью быть твоим солдатом»
8 октября
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+