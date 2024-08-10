Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 10 августа 2024
Росарио Сентраль
10.08.2024, суббота, 22:30
Аргентина. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
83'
F. Mallo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз
Желтая карточка
K. Ortíz
90'
+4
88'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Р. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
F. Mallo
83'
82'
Желтая карточка
I. Méndez
80'
Замена
B. Calderara
️️️️
Э. Банега
79'
Замена
F. Cardozo
️️️️
F. González
77'
Красная карточка
А. Мартино
76'
Замена
Х. Мануэль Гарсия
️️️️
И. Рамирес
76'
Замена
M. Silvetti
️️️️
Л. Бесоцци
Замена
L. Giaccone
️️️️
J. Gomez
74'
Замена
М. Ловера
️️️️
Х. Кампас
74'
Желтая карточка
C. Quintana
66'
Замена
K. Ortíz
️️️️
M. Martínez
61'
Замена
I. Malcorra
️️️️
T. O'Connor
61'
Желтая карточка
T. O'Connor
60'
50'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Замена
Э. Копетти
️️️️
M. Rubén
35'
13'
Желтая карточка
И. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
15
Facundo Mallo
ЦЗ
2
Carlos Quintana
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Mauricio Martínez
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
11
Francisco González
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
4
Armando Méndez
ЦП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
40
Francesco Lo Celso
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
9
Agustin Modica
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Ньюэллс Олд Бойз
1
Lucas Hoyos
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
5
Julián Fernández
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
24
Mateo Silvetti
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
4-1-2-1-2
1
32
2
3
15
5
Ибарра
16
28
8
Кампас
9
11
4-1-4-1-1
12
23
Веласкес
15
17
Мартино
20
Шотт
5
Фернандес
13
11
Банега
4
11
77
Бесоцци
99
Рамирес
16
45
45
16
28
10
10
28
11
26
26
11
9
22
Копетти
22
Копетти
9
8
Кампас
17
Ловера
17
Ловера
8
Кампас
11
Банега
45
45
11
Банега
5
Фернандес
10
10
5
Фернандес
99
Рамирес
11
Гарсия
11
Гарсия
99
Рамирес
77
Бесоцци
24
24
77
Бесоцци
11
7
7
11
Остались в запасе
Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
40
Francesco Lo Celso
ЦП
9
Agustin Modica
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
1
Lucas Hoyos
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
5
Julián Fernández
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
40
Francesco Lo Celso
ЦП
9
Agustin Modica
ЦФ
Остались в запасе
1
Lucas Hoyos
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
5
Julián Fernández
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Статистика матча Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз
3
1
3
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
12
Офсайды
2
1
Количество передач
293
290
Сейвы
2
1
Точность передач %
66
64
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.49
0.17
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
Новости команд
Все
Росарио Сентраль
Ньюэллс Олд Бойз
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+