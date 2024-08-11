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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс: обзор матча 11 августа 2024
Индепендьенте Ривадавия
11.08.2024, воскресенье, 00:45
Аргентина. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Бока Хуниорс
77'
I. Villalba
90+5'
К. Медина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
К. Медина
Пас отдал
М. Мерентьель
Желтая карточка
T. Ostchega
90'
+3
Замена
M. Asenjo
️️️️
S. Villa
86'
Замена
F. Petrasso
️️️️
Э. Бургос
85'
Желтая карточка
L. Gómez
84'
84'
Замена
E. Zeballos
️️️️
K. Zenón
84'
Замена
M. Giménez
️️️️
P. Fernández
83'
Желтая карточка
С. Ромеро
Замена
L. Gómez
️️️️
L. Abecasis
79'
Замена
V. Ramis
️️️️
F. Romero
79'
ГОЛ! 1:0!
I. Villalba
Пас отдал
S. Villa
77'
Замена
G. Ríos
️️️️
L. Ríos
69'
68'
Замена
Т. Бельмонте
️️️️
Г. Медель
46'
Замена
M. Mendia
️️️️
B. Aguirre
43'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
Желтая карточка
F. Romero
40'
39'
Желтая карточка
Г. Медель
Пенальти не реализован!
S. Villa
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
(К)
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
6
Кристиан Медина
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
14
Luciano Gómez
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
23
Francisco Petrasso
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
32
Agustín Mulet
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
31
Mauricio Asenjo
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
34
Mateo Mendia
ЦЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
52
Walter Molas
ЦЗ
22
Exequiel Zeballos
ЦП
8
Маурисио Бенитес
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Lucas Janson
ЦФ
9
Milton Giménez
ЦФ
4-1-2-3
33
40
20
Бургос
16
2
8
Хам
5
8
22
29
7
2-1-3-4
44
Ромеро
4
Фигаль
3
Бланко
17
Медель
6
Медина
28
20
16
Мерентьель
28
17
Адвинкула
10
Кавани
29
14
14
29
20
Бургос
23
23
20
Бургос
8
11
11
8
7
7
7
7
22
31
31
22
28
34
34
28
20
22
22
20
17
Медель
8
Бельмонте
8
Бельмонте
17
Медель
28
9
9
28
Остались в запасе
Индепендьенте Ривадавия
Бока Хуниорс
23
Gonzalo Marinelli
ВР
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
32
Agustín Mulet
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
12
Leandro Brey
ВР
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
52
Walter Molas
ЦЗ
8
Маурисио Бенитес
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
32
Agustín Mulet
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
9
J. Sanguina
ЦФ
Остались в запасе
12
Leandro Brey
ВР
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
52
Walter Molas
ЦЗ
8
Маурисио Бенитес
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс
3
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
12
Офсайды
1
3
Количество передач
307
520
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.34
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio Bautista Gargantini, Mendoza
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