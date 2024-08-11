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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Платенсе
Институто - Платенсе: обзор матча 11 августа 2024
Институто
11.08.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Платенсе
82'
F. Alarcón
89'
F. Suárez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Институто - Платенсе
Желтая карточка
F. Suárez
90'
ГОЛ! 2:0!
F. Suárez
Пас отдал
G. Lódico
89'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
S. Rodríguez
86'
Замена
M. Brizuela
️️️️
J. Acevedo
86'
86'
Замена
G. Hachen
️️️️
F. Juárez
86'
Замена
R. Martinez
️️️️
I. Gómez
ГОЛ! 1:0!
F. Alarcón
Пас отдал
Д. Пуэбла
82'
76'
Желтая карточка
B. Barros Schelotto
76'
Замена
A. Ocampo
️️️️
G. Mainero
76'
Замена
B. Rivero
️️️️
C. Villalba
Замена
R. Perez
️️️️
S. Moreyra
72'
Замена
J. Bay
️️️️
L. Rodríguez
72'
Замена
F. Suárez
️️️️
I. Russo
61'
49'
Желтая карточка
I. Vazquez
Желтая карточка
S. Rodríguez
42'
35'
Желтая карточка
C. Villalba
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
8
Jonas Acevedo
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
7
Guido Mainero
ЦП
8
Fernando Juárez
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
12
Jonathan Bay
ЦЗ
33
Miguel Brizuela
ЦЗ
30
Franco Díaz
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
19
Facundo Russo
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
38
Braian Rivero
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
4-4-2
1
22
23
Рекена
6
18
8
20
8
Пуэбла
34
29
11
4-5-1
30
20
6
31
13
7
25
29
5
8
32
Пеллегрино
18
12
12
18
8
33
33
8
34
23
23
34
29
9
9
29
11
27
27
11
7
7
7
7
8
20
20
8
25
38
38
25
5
77
77
5
Остались в запасе
Институто
Платенсе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
30
Franco Díaz
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
19
Facundo Russo
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
30
Franco Díaz
ЦП
22
Braian Cuello
ЦП
32
Matías Romero
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
19
Facundo Russo
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Главный тренер
Серхио Гомес
Статистика матча Институто - Платенсе
2
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
13
Офсайды
1
0
Количество передач
383
239
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
46
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.81
0.61
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
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1
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1
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