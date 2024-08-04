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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте - Сан-Лоренсо
Индепендьенте - Сан-Лоренсо: обзор матча 04 августа 2024
Индепендьенте
04.08.2024, воскресенье, 01:15
Аргентина. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Лоренсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Сан-Лоренсо
89'
Желтая карточка
Г. Кампи
85'
Замена
С. Бланко
️️️️
А. Вомбергар
77'
Замена
N. Bustos
️️️️
M. Reali
Замена
D. Tarzia
️️️️
L. González
70'
Замена
I. Maestro Puch
️️️️
Г. Авалос
70'
Желтая карточка
R. Martínez
67'
66'
Желтая карточка
Э. Ремеди
Замена
С. Идальго
️️️️
S. Lopez
64'
58'
Замена
N. Barrios
️️️️
E. Irala
Желтая карточка
L. González
53'
48'
Желтая карточка
A. Cuello
Желтая карточка
D. Pérez
43'
Желтая карточка
И. Марконе
23'
Красная карточка
A. Luna
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
13
Juan Fedorco
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
32
Rubén Martínez
ЦП
18
Lucas González
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
(К)
ВР
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
41
Julian Scafati
ЦЗ
7
Julio Buffarini
ЦЗ
3
Jonathan De Irastorza
ЦЗ
18
Federico Mancuello
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
30
Nahuel Arias
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
28
Nahuel Barrios
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
19
Mauro Pérez
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
4-1-4-1
33
8
2
15
13
23
Марконе
32
10
22
18
9
Авалос
3-1-3-3
20
24
37
Кампи
27
5
Ремеди
29
5
80
29
Вомбергар
9
14
18
12
12
18
22
9
Идальго
9
Идальго
22
9
Авалос
19
19
9
Авалос
5
28
28
5
29
Вомбергар
29
Бланко
29
Бланко
29
Вомбергар
80
19
19
80
Остались в запасе
Индепендьенте
Сан-Лоренсо
25
Diego Segovia
ВР
41
Julian Scafati
ЦЗ
7
Julio Buffarini
ЦЗ
3
Jonathan De Irastorza
ЦЗ
18
Federico Mancuello
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
32
Gastón Gómez
ВР
30
Nahuel Arias
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
19
Mauro Pérez
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
41
Julian Scafati
ЦЗ
7
Julio Buffarini
ЦЗ
3
Jonathan De Irastorza
ЦЗ
18
Federico Mancuello
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
Остались в запасе
32
Gastón Gómez
ВР
30
Nahuel Arias
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
19
Mauro Pérez
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Индепендьенте - Сан-Лоренсо
4
1
3
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
16
14
Офсайды
1
1
Количество передач
216
438
Сейвы
4
4
Точность передач %
60
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.48
0.26
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
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