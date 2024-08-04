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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Уракан - Расинг Клуб
Уракан - Расинг Клуб: обзор матча 04 августа 2024
Уракан
04.08.2024, воскресенье, 02:30
Аргентина. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Расинг Клуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уракан - Расинг Клуб
90'
+4
Желтая карточка
Р. Мартинес
Замена
H. Fértoli
️️️️
У. Аларкон
90'
+1
Замена
C. Ibáñez
️️️️
G. Benitez
83'
74'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
А. Мартинес
74'
Замена
N. Colombo
️️️️
L. Sigali
Замена
E. Ramírez
️️️️
S. Ramírez
68'
67'
Желтая карточка
M. Salas
Замена
F. Alfonso
️️️️
R. Cabral
67'
66'
Желтая карточка
L. Sigali
61'
Замена
S. Solari
️️️️
Й. Карбонеро
55'
Желтая карточка
Г. Мартирена
41'
Желтая карточка
A. Almendra
Желтая карточка
R. Cabral
38'
Желтая карточка
У. Аларкон
29'
14'
Замена
️️️️
J. Nardoni
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
16
Lucas Carrizo
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
7
Walter Mazzantti
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
ВР
2
Leonardo Sigali
(К)
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
20
Agustín Almendra
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
25
César Ibáñez
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
4-1-2-3
1
Галиндес
6
16
13
2
де ла Фуэнте
20
Эчеверрия
8
15
Аларкон
10
17
7
4-1-4-1
21
Ариас
32
27
15
Мартирена
2
5
Соса
5
7
Карбонеро
17
20
9
Мартинес
13
25
25
13
15
Аларкон
8
8
15
Аларкон
10
35
35
10
17
43
43
17
2
23
23
2
7
Карбонеро
32
32
7
Карбонеро
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Мартинес
Остались в запасе
Уракан
Расинг Клуб
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
9
Nicolás Cordero
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
25
Facundo Cambeses
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
9
Nicolás Cordero
ЦФ
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Главный тренер
Густаво Костас
Статистика матча Уракан - Расинг Клуб
2
5
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
15
Офсайды
2
0
Количество передач
390
327
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
14
10
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
11
5
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.12
Матчи команд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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