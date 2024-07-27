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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 27 июля 2024
Сан-Лоренсо
27.07.2024, суббота, 23:00
Аргентина. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
80'
С. Бланко
5'
И. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз
ГОЛ! 1:1!
С. Бланко
80'
79'
Желтая карточка
Г. Карабахаль
Замена
С. Бланко
️️️️
Э. Ремеди
71'
31'
Желтая карточка
S. Salcedo
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Рамирес
Начало матча
Статистика матча Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз
2
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
17
1
Нарушения
9
21
Офсайды
3
1
Количество передач
422
261
Сейвы
1
8
Точность передач %
72
60
Удары мимо ворот
10
10
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
0.64
1.63
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
Новости команд
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Сан-Лоренсо
Ньюэллс Олд Бойз
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