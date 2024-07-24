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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 24 июля 2024
Ньюэллс Олд Бойз
24.07.2024, среда, 00:45
Аргентина. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
F. Cardozo
57'
42'
Желтая карточка
I. Villalba
Начало матча
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Ривадавия
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
11
Офсайды
2
3
Количество передач
401
226
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
63
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.38
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
Новости команд
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Ньюэллс Олд Бойз
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