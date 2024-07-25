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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Ривер Плейт
Годой-Крус - Ривер Плейт: обзор матча 25 июля 2024
Годой-Крус
25.07.2024, четверг, 01:30
Аргентина. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ривер Плейт
26'
V. Poggi
28'
V. Poggi
11'
М. Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Ривер Плейт
90'
+2
Желтая карточка
И. Фернандес
Желтая карточка
G. Abrego
90'
Желтая карточка
F. Rasmussen
86'
Замена
S. Rodríguez
️️️️
M. Pino
71'
Замена
G. Abrego
️️️️
D. Barrea
62'
50'
Желтая карточка
Ф. Гаттони
33'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Ф. Колидио
ГОЛ! 2:1!
V. Poggi
Пас отдал
L. Arce
28'
ГОЛ! 1:1!
V. Poggi
Пас отдал
L. Arce
26'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
2
Pier Barrios
(К)
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
8
Nicolás Fernández
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
25
Facundo Altamira
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
9
Факундо Колидио
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
26
Gonzalo Abrego
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
3-3-3
1
4
2
23
8
5
25
9
22
25
2-2
34
Армани
32
Гаттони
27
Диас
93
Борха
9
Колидио
9
26
26
9
22
9
9
22
9
Колидио
22
Ланзини
22
Ланзини
9
Колидио
Остались в запасе
Годой-Крус
Ривер Плейт
12
Roberto Ramírez
ВР
7
Luciano Cingolani
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
7
Luciano Cingolani
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Годой-Крус - Ривер Плейт
2
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
11
7
Офсайды
2
4
Количество передач
266
594
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.37
1.23
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
Новости команд
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Годой-Крус
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