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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Ланус
Ривер Плейт - Ланус: обзор матча 21 июля 2024
Ривер Плейт
21.07.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ланус
62'
М. Борха
90+4'
М. Борха
49'
М. Морено
90+3'
J. Torres
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Ланус
ГОЛ! 2:2!
М. Борха
Пас отдал
А. Барейро
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
J. Torres
Пас отдал
М. Морено
Желтая карточка
М. Борха
76'
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Ланзини
76'
75'
Желтая карточка
J. Torres
ГОЛ! 1:1!
М. Борха
62'
Желтая карточка
Ф. Колидио
54'
51'
Желтая карточка
М. Морено
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Морено
Пас отдал
J. Torres
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ривер Плейт - Ланус
2
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
10
16
Количество передач
638
204
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
55
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.09
1.11
Матчи команд
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Институто
- : -
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Аргентина. Примера, 1/8 финала
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23.11.2026
Ланус
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0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
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Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Rapallini, Argentina
Стадион:
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