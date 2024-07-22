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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Тальерес де Кордоба
Велес Сарсфилд - Тальерес де Кордоба: обзор матча 22 июля 2024
Велес Сарсфилд
22.07.2024, понедельник, 02:00
Аргентина. Примера, 6 тур
3 : 0
Завершен
Тальерес де Кордоба
36'
B. Romero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес Сарсфилд - Тальерес де Кордоба
Замена
М. Сантос
️️️️
B. Romero
75'
74'
Замена
Б. Риверос
️️️️
М. Анхель Наварро
ГОЛ! 1:0!
B. Romero
36'
Начало матча
Статистика матча Велес Сарсфилд - Тальерес де Кордоба
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
15
14
Офсайды
3
2
Количество передач
270
422
Сейвы
4
1
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.76
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Хосе Амальфитани
Новости команд
Все
Велес Сарсфилд
Тальерес де Кордоба
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