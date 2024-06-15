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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд: обзор матча 15 июня 2024
Бока Хуниорс
15.06.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Велес Сарсфилд
61'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд
Желтая карточка
P. Fernández
90'
+4
Красная карточка
Э. Кавани
90'
+1
Замена
Л. Лангони
️️️️
М. Мерентьель
81'
Желтая карточка
Л. Бланко
71'
Замена
Х. Николас Фигаль
️️️️
М. Сараччи
68'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Медина
61'
Желтая карточка
Э. Фернандес
40'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд
3
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
11
Количество передач
393
401
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.56
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
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