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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз
Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 05 июня 2024
Банфилд
05.06.2024, среда, 02:00
Аргентина. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз
19'
Пенальти не реализован!
И. Рамирес
Желтая карточка
Э. Инсуа
14'
Начало матча
Статистика матча Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
13
Офсайды
2
0
Количество передач
187
352
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
2.75
1.43
Матчи команд
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
Новости команд
Все
Банфилд
Ньюэллс Олд Бойз
40-летний экс-форвард сборной Италии попал в реанимацию
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9 сентября
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1 января
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