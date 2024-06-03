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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Тигре
Ривер Плейт - Тигре: обзор матча 03 июня 2024
Ривер Плейт
03.06.2024, понедельник, 02:15
Аргентина. Примера, 4 тур
3 : 1
Завершен
Тигре
13'
М. Борха (П)
53'
М. Борха
59'
М. Борха (П)
45+3'
Г. Марони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Тигре
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Борха
59'
ГОЛ! 2:1!
М. Борха
53'
Замена
Э. Барко
️️️️
Ф. Колидио
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Марони
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Борха
13'
Начало матча
Статистика матча Ривер Плейт - Тигре
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
14
Офсайды
2
2
Количество передач
540
338
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.62
1.59
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Монументаль
Новости команд
Все
Ривер Плейт
Тигре
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
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