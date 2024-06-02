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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Архентинос Хуниорс
Бельграно - Архентинос Хуниорс: обзор матча 02 июня 2024
Бельграно
02.06.2024, воскресенье, 02:15
Аргентина. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Архентинос Хуниорс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельграно - Архентинос Хуниорс
46'
Замена
F. Meza
️️️️
E. Godoy
Вторая желтая
П. Чаваррия
39'
Желтая карточка
П. Чаваррия
16'
7'
Желтая карточка
E. Godoy
Начало матча
Статистика матча Бельграно - Архентинос Хуниорс
1
1
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
10
14
Офсайды
0
1
Количество передач
241
487
Сейвы
2
2
Точность передач %
63
83
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
3
9
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.04
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Гиганте де Альберди
Новости команд
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Бельграно
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6 апреля
1
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