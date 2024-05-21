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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Архентинос Хуниорс
Расинг Клуб - Архентинос Хуниорс: обзор матча 21 мая 2024
Расинг Клуб
21.05.2024, вторник, 03:15
Аргентина. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Архентинос Хуниорс
84'
Р. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг Клуб - Архентинос Хуниорс
ГОЛ! 1:0!
Р. Мартинес
84'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
А. Мартинес
72'
64'
Желтая карточка
N. Oroz
Желтая карточка
А. Мартинес
58'
Начало матча
Статистика матча Расинг Клуб - Архентинос Хуниорс
1
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
14
Офсайды
2
7
Количество передач
359
401
Сейвы
0
6
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.53
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
Новости команд
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