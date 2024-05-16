Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Норвич Сити
Лидс - Норвич Сити: обзор матча 16 мая 2024
Лидс
16.05.2024, четверг, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Норвич Сити
7'
И. Груев
20'
Ж. Пироэ
40'
Ж. Рюттер
68'
К. Саммервил
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лидс - Норвич Сити
90'
+1
Желтая карточка
К. МакЛин
Замена
Л. Купер
️️️️
И. Груев
83'
81'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Д. Роу
81'
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
Э. Барнс
Замена
М. Жозеф
️️️️
Ж. Пироэ
74'
Замена
К. Робертс
️️️️
Ж. Рюттер
74'
Замена
Д. Энтони
️️️️
К. Саммервил
74'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
В. Гнонто
70'
ГОЛ! 4:0!
К. Саммервил
Пас отдал
Х. Фирпо
68'
63'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Б. Гибсон
63'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Д. Яннулис
Желтая карточка
Ж. Рюттер
56'
Желтая карточка
И. Груев
54'
46'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Д. Сарджент
ГОЛ! 3:0!
Ж. Рюттер
40'
37'
Желтая карточка
Д. Роу
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
В. Гнонто
20'
ГОЛ! 1:0!
И. Груев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К)
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
18
Матео Жозеф
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
3-1-1-2-3
30
Мелье
23
Фирпо
4
Ампаду
6
Родон
4
Груев
18
Камара
29
Гнонто
38
Саммервил
14
Грей
10
Рюттер
9
Пироэ
4-3-1-2
1
Ганн
3
Стейси
25
Даффи
23
Гибсон
13
Яннулис
32
Нуньес
23
МакЛин
8
Сара
99
Роу
9
Сарджент
35
Барнс
4
Груев
6
Купер
6
Купер
4
Груев
10
Рюттер
14
Робертс
14
Робертс
10
Рюттер
29
Гнонто
7
Джеймс
7
Джеймс
29
Гнонто
9
Пироэ
18
Жозеф
18
Жозеф
9
Пироэ
38
Саммервил
19
Энтони
19
Энтони
38
Саммервил
99
Роу
18
Серенсен
18
Серенсен
99
Роу
23
Гибсон
3
МакКаллум
3
МакКаллум
23
Гибсон
13
Яннулис
16
Фасснахт
16
Фасснахт
13
Яннулис
9
Сарджент
17
Сайнс
17
Сайнс
9
Сарджент
35
Барнс
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
35
Барнс
Остались в запасе
Лидс
Норвич Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Лидс - Норвич Сити
2
2
Всего ударов по воротам
17
3
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
10
Офсайды
1
3
Количество передач
513
362
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
3 : 0
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Норвич Сити
- : -
05.12.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Элланд Роад
Новости команд
Все
Лидс
Норвич Сити
«Лидс» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:54
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Лидс» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 14:54
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+