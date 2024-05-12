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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Лидс
Норвич Сити - Лидс: обзор матча 12 мая 2024
Норвич Сити
12.05.2024, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Лидс
87'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
К. Саммервил
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
Д. Сарджент
84'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
75'
70'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Ж. Рюттер
70'
Замена
Д. Энтони
️️️️
В. Гнонто
Желтая карточка
К. Фасснахт
66'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Д. Роу
60'
Желтая карточка
Д. Яннулис
54'
Желтая карточка
Ш. Даффи
51'
45'
+1
Желтая карточка
В. Гнонто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К)
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
43
Finley Welch
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-3-2-1
1
Ганн
13
Яннулис
25
Даффи
23
Гибсон
3
Стейси
32
Нуньес
23
МакЛин
8
Сара
17
Сайнс
99
Роу
9
Сарджент
4-1-1-2-2
30
Мелье
3
Бирам
6
Родон
4
Ампаду
23
Фирпо
4
Груев
18
Камара
38
Саммервил
29
Гнонто
14
Грей
10
Рюттер
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
99
Роу
16
Фасснахт
16
Фасснахт
99
Роу
9
Сарджент
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
9
Сарджент
38
Саммервил
7
Джеймс
7
Джеймс
38
Саммервил
29
Гнонто
19
Энтони
19
Энтони
29
Гнонто
10
Рюттер
9
Пироэ
9
Пироэ
10
Рюттер
Остались в запасе
Норвич Сити
Лидс
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
43
Finley Welch
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
43
Finley Welch
ЦП
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Норвич Сити - Лидс
3
1
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
15
Офсайды
1
3
Количество передач
307
476
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Норвич Сити
- : -
05.12.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
- : -
02.12.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
3 : 0
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Кэрроу Роуд
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