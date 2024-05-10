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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - Кармиотисса
АЕЛ - Кармиотисса: обзор матча 10 мая 2024
АЕЛ
10.05.2024, пятница, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
4 : 3
Завершен
Кармиотисса
27'
Г. Минчев
32'
Г. Минчев
66'
С. Медоевич
74'
А. Мендес Морейра
23'
А. Думбия
82'
K. Rossi
90+5'
A. Katsantonis (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - Кармиотисса
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 4:3!
A. Katsantonis
82'
ГОЛ! 4:2!
K. Rossi
ГОЛ! 4:1!
А. Мендес Морейра
74'
ГОЛ! 3:1!
С. Медоевич
66'
65'
Желтая карточка
А. Думбия
65'
Желтая карточка
П. Психас
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
T. Themistokleous
65'
Замена
F. Kah
️️️️
С. Срнич
58'
Желтая карточка
L. de Lucas
57'
41'
Желтая карточка
H. Oueslati
ГОЛ! 2:1!
Г. Минчев
32'
ГОЛ! 1:1!
Г. Минчев
27'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
19
Lautaro Cano
ЦЗ
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Кармиотисса
18
Andreas Violaris
ВР
12
Arthur Gribakin
ЦЗ
24
R. Gradinaru
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
13
Konstantinos Michail
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
АЕЛ
99
Яннис Анестис
ВР
66
Djalma da Silva
ЦЗ
3
Lampros Genethliou
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
15
George Marsh
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
34
Слободан Медоевич
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
57
Artemis Spanos
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
5
S. Tsoukalas
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
82
Rafael Aristeidou
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
3-2-4
32
2
3
19
10
Папафотис
22
70
33
Макрис
9
Минчев
55
Срнич
4-1-1-2
18
24
29
22
Павловец
12
13
7
Думбия
15
10
70
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
70
55
Срнич
77
77
55
Срнич
Остались в запасе
АЕЛ
Кармиотисса
99
Яннис Анестис
ВР
66
Djalma da Silva
ЦЗ
3
Lampros Genethliou
ЦЗ
15
George Marsh
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
34
Слободан Медоевич
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
5
S. Tsoukalas
ЦП
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
57
Artemis Spanos
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
82
Rafael Aristeidou
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
99
Яннис Анестис
ВР
66
Djalma da Silva
ЦЗ
3
Lampros Genethliou
ЦЗ
15
George Marsh
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
34
Слободан Медоевич
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
Остались в запасе
5
S. Tsoukalas
ЦП
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
57
Artemis Spanos
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
82
Rafael Aristeidou
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча АЕЛ - Кармиотисса
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Кармиотисса
- : -
02.12.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
3 : 1
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Christou, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
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