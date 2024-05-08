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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Оксфорд
Питерборо Юнайтед - Оксфорд: обзор матча 08 мая 2024
Питерборо Юнайтед
08.05.2024, среда, 22:00
Англия. Первая лига, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Оксфорд
41'
Д. Найт
45+3'
К. Браннаган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Питерборо Юнайтед - Оксфорд
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Д. Рэндалл
90'
86'
Замена
M. Browne
️️️️
Д. Беннетт
79'
Замена
Г. Ли
️️️️
О. Дейл
Замена
D. Ajiboye
️️️️
J. Katongo
78'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
К. Поку
78'
70'
Желтая карточка
К. Браун
Замена
M. Mothersille
️️️️
Р. Джонс
67'
46'
Замена
С. Лонг
️️️️
Ф. Стивенс
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Браннаган
ГОЛ! 1:0!
Д. Найт
Пас отдал
Х. Берроуз
41'
40'
Желтая карточка
Ф. Стивенс
32'
Замена
M. McGuane
️️️️
Т. Гудрем
30'
Желтая карточка
М. Харрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
(К)
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
8
Archie Collins
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
33
James Dornelly
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
44
David Ajiboye
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
29
Malik Mothersille
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
11
Marcus Browne
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
3-1-1-3-2
31
Стир
2
5
Эдвардс
20
Найт
5
Киприану
14
Берроуз
10
Мэйсон-Кларк
17
Поку
31
Рэндалл
26
Джонс
8
4-3-1-2
1
Камминг
2
Стивенс
3
Браун
12
Беннетт
6
8
Браннаган
9
Харрис
11
Гудрем
19
Дейл
20
Родригеш
23
Мерфи
31
Рэндалл
37
Фернандес
37
Фернандес
31
Рэндалл
2
44
44
2
17
Поку
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
17
Поку
26
Джонс
29
29
26
Джонс
19
Дейл
22
Ли
22
Ли
19
Дейл
2
Стивенс
2
Лонг
2
Лонг
2
Стивенс
12
Беннетт
11
11
12
Беннетт
11
Гудрем
17
17
11
Гудрем
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Оксфорд
41
Николас Билокапич
ВР
33
James Dornelly
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
13
Simon Eastwood
ВР
20
Josh McEachran
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
33
James Dornelly
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
20
Josh McEachran
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Оксфорд
3
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
15
5
Нарушения
12
19
Офсайды
2
1
Количество передач
498
225
Сейвы
0
7
Точность передач %
84
66
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 18 тур
Лейтон Ориент
- : -
01.12.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 2
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
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Англия. Первая лига, 13 тур
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1 : 1
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Оксфорд
Англия. Первая лига, 18 тур
Оксфорд
- : -
01.12.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
2 : 2
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
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