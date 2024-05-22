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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Лудогорец - Локомотив Пл
Лудогорец - Локомотив Пл: обзор матча 22 мая 2024
Лудогорец
22.05.2024, среда, 18:30
Болгария. Первая лига, группа A, 4 тур
3 : 0
Завершен
Локомотив Пл
9'
Р. Секо
10'
Р. Секо
33'
К. Дуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Локомотив Пл
Замена
О. Вердон
️️️️
Д. Алмейда
86'
Замена
И. Чочев
️️️️
П. Наресси
77'
Замена
М. Тиссера
️️️️
Рик
72'
Замена
Г. Терзиев
️️️️
Сон
72'
63'
Желтая карточка
T. Pavlov
62'
Замена
В. Медведь
️️️️
M. Ntelo
56'
Желтая карточка
M. Paskalev
Желтая карточка
Д. Гроппер
51'
Замена
Д. Гроппер
️️️️
А. Недялков
46'
ГОЛ! 3:0!
К. Дуа
Пас отдал
Рик
33'
ГОЛ! 2:0!
Р. Секо
Пас отдал
Сон
10'
ГОЛ! 1:0!
Р. Секо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Локомотив Пл
5
Todor Pavlov
ЦЗ
4
Jorge Segura
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
22
Ivaylo Ivanov
ЦП
17
Мартин Райнов
ЦП
16
Hristo Ivanov
ЦП
79
M. Petkov
ЦФ
24
Martin Paskalev
ЦФ
78
Martin Lukov
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
31
Mitchy Ntelo
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
21
R. N. Oliveira
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
18
Petar Andreev
ЦП
11
Эвандро
ЦП
21
Владимир Медведь
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
4-3-1-2
22
Падт
3
Недялков
4
Алмейда
19
Сонко Сундберг
17
Сон
9
Дуа
24
Пиотровски
6
Наресси
37
Рик
7
Делев
12
Секо
3-3-5
71
Камдем
4
5
22
17
Райнов
16
79
31
14
78
24
3
Недялков
14
Гроппер
14
Гроппер
3
Недялков
4
Алмейда
24
Вердон
24
Вердон
4
Алмейда
17
Сон
5
Терзиев
5
Терзиев
17
Сон
6
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
6
Наресси
37
Рик
17
Тиссера
17
Тиссера
37
Рик
31
21
Медведь
21
Медведь
31
Остались в запасе
Лудогорец
Локомотив Пл
31
Дамьян Христов
ВР
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Тодор Неделев
ЦП
21
R. N. Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
18
Petar Andreev
ЦП
11
Эвандро
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Тодор Неделев
ЦП
21
R. N. Oliveira
ЦФ
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
12
Efe Ali
ЦЗ
18
Petar Andreev
ЦП
11
Эвандро
ЦП
20
Miloš Petrović
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Лудогорец - Локомотив Пл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
0 : 0
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 17 тур
Локомотив Пл
- : -
06.12.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
1 : 0
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Marijan Grebencharski, Bulgaria
Стадион:
Арена Хувефарма
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