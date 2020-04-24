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Фиорентина
Брюгге
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости
24 апреля, 20:58
20
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:24
0
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости
24 апреля, 20:58
20
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:24
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
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Последние матчи
Все
Фиорентина
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
3 : 0
14.04.2024
Антверпен
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
15.04.2024
Дженоа
Лига конференций, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 0
18.04.2024
Виктория
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Италия. Серия А, 33 тур
Салернитана
0 : 2
21.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
5 : 1
28.04.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
4 : 1
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Салернитана
0 : 2
21.04.2024
Фиорентина
Лига конференций, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 0
18.04.2024
Виктория
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
15.04.2024
Дженоа
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
0 : 3
28.04.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Брюгге
4 : 0
24.04.2024
Генк
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
1 : 2
21.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
3 : 0
14.04.2024
Антверпен

Фиорентина - Брюгге: онлайн-трансляция 02 мая 2024

Фиорентина
02.05.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
- : -
Не начался
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П1
1.82
Х
3.65
П2
4.7
Реклама, 18+
Брюгге
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Фиорентина - Брюгге
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Лига конференций
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Текущие
Будущие
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Россия
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