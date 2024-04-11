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Рома
Байер
«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:11
0
«Наполи» – «Рома»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 09:59
0
«Байер» установил рекорд по беспроигрышной серии в Европе в 21-м веке
27 апреля, 22:38
7
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:49
0
Серия А. «Рома» вырвала победу над «Удинезе» на 95-й минуте в доигровке матча
25 апреля, 21:44
0
«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:11
0
«Наполи» – «Рома»: прогноз на матч 34 тура итальянской Серии А, 28 апреля
28 апреля, 09:59
0
Серия А. «Рома» вырвала победу над «Удинезе» на 95-й минуте в доигровке матча
25 апреля, 21:44
0
«Рома» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
22 апреля, 10:00
0
Пиоли высказался о вылете «Милана» из Лиги Европы
19 апреля, 14:02
0
«Байер» установил рекорд по беспроигрышной серии в Европе в 21-м веке
27 апреля, 22:38
7
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:49
0
Бундеслига. «Байер» ушел от первого поражения в сезоне на 90+7-й минуте матча с «Боруссией» Д
21 апреля, 20:31
7
«Боруссия» Д – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:14
0
Форвард «Вест Хэма» раскритиковал судейство после матча с «Байером»
19 апреля, 12:32
0
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Последние матчи
Все
Рома
Байер
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
5 : 0
14.04.2024
Вердер
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 2
28.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 3
22.04.2024
Болонья
Лига Европы, 1/4 финала
Рома
2 : 1
18.04.2024
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
14.04.2024
Рома
Лига Европы, 1/4 финала
Милан
0 : 1
11.04.2024
Рома
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2 : 2
27.04.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
1 : 1
21.04.2024
Байер
Лига Европы, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 1
18.04.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
5 : 0
14.04.2024
Вердер
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм

Рома - Байер: обзор матча 02 мая 2024

Рома
02.05.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
- : -
Не начался
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П1
3.7
Х
3.55
П2
2.08
Реклама, 18+
Байер
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Рома - Байер
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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