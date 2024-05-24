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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Раднички
Нови Пазар - Раднички: обзор матча 24 мая 2024
Нови Пазар
24.05.2024, пятница, 19:30
Сербия. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Раднички
13'
А. Льяич
60'
N. Karaklajić
21'
V. Ilić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нови Пазар - Раднички
82'
Замена
Э. Аддо
️️️️
Н. Белакович
Замена
D. Karišik
️️️️
D. Bojat
73'
Замена
I. Kahrović
️️️️
N. Karaklajić
62'
ГОЛ! 2:1!
N. Karaklajić
Пас отдал
D. Bojat
60'
21'
Желтая карточка
V. Ilić
21'
ГОЛ! 1:1!
V. Ilić
ГОЛ! 1:0!
А. Льяич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
23
Dragan Bojat
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
20
Nikola Srećković
ЦП
22
Сеад Исламович
(К)
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
33
Ejike Opara
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
(К)
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
11
Деле
ЛВ
10
Неманья Белакович
ЛВ
77
Milorad Stajić
ЦП
3
Andreja Stojanović
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
4
Daris Karišik
ЦЗ
18
Kemal Konicanin
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
23
Irfan Kahrović
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Раднички
91
Uroš Kitanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
5
Thierry Etongou
ЦЗ
3
Эдмунд Аддо
ОП
26
Stefan Cvetković
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
36
Mihajlo Terzic
ЦП
17
Iddriss Fuseini
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
1-4-1-5
27
Аннан
23
20
22
Исламович
14
22
Льяич
25
33
22
13
9
3-3-2-2
12
33
Петкович
55
3
77
3
21
11
Деле
10
Белакович
23
9
Вукич
23
4
4
23
9
23
23
9
10
Белакович
3
Аддо
3
Аддо
10
Белакович
Остались в запасе
Нови Пазар
Раднички
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
18
Kemal Konicanin
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
91
Uroš Kitanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
5
Thierry Etongou
ЦЗ
26
Stefan Cvetković
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
36
Mihajlo Terzic
ЦП
17
Iddriss Fuseini
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
55
Emir Azemović
ЦЗ
18
Kemal Konicanin
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Остались в запасе
91
Uroš Kitanović
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
5
Thierry Etongou
ЦЗ
26
Stefan Cvetković
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
36
Mihajlo Terzic
ЦП
17
Iddriss Fuseini
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Нови Пазар - Раднички
1
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
13
Офсайды
0
2
Количество передач
609
308
Сейвы
7
0
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Раднички
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
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