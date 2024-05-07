Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Спартак Сб - Раднички
Спартак Сб - Раднички: обзор матча 07 мая 2024
Спартак Сб
07.05.2024, вторник, 19:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Раднички
3'
A. Todoroski
45+2'
Й. Лукич
72'
С. Вукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Сб - Раднички
Желтая карточка
В. Прийович
88'
80'
Замена
F. Frei
️️️️
М. Петкович
72'
ГОЛ! 2:1!
С. Вукич
Пас отдал
A. Vojnović
Замена
M. Tošeski
️️️️
Й. Лукич
66'
Замена
К. Атуле
️️️️
О. Мудрински
66'
46'
Замена
С. Чолович
️️️️
S. Cvetković
46'
Замена
A. Stojanović
️️️️
Н. Белакович
46'
Замена
V. Ilić
️️️️
Э. Аддо
ГОЛ! 2:0!
Й. Лукич
45'
+2
Желтая карточка
А. Джурасович
41'
ГОЛ! 1:0!
A. Todoroski
Пас отдал
М. Богичевич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
2
Марко Мияйлович
ЦЗ
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
3
Владимир Виторович
ЦЗ
10
Andrej Todoroski
ЦП
70
Стефан Томович
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
9
Огнен Мудрински
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
55
David Petrovic
(К)
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
11
Деле
ЛВ
10
Неманья Белакович
ЛВ
3
Эдмунд Аддо
ОП
26
Stefan Cvetković
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Спартак Сб
45
Filip Manojlović
ВР
6
Илия Мартинович
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
49
Неманья Крсманович
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
77
Marko Kerkez
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Miloš Rošević
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
19
Коллинс Атуле
ЦФ
Раднички
91
Uroš Kitanović
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
3
Andreja Stojanović
ЦП
21
Vanja Ilić
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
17
Iddriss Fuseini
ЦП
20
Filip Frei
ЦФ
4-3-3
1
Вулич
2
Мияйлович
15
Чаласан
3
Виторович
31
Богичевич
10
70
Томович
5
Джурасович
33
Станоев
4
Лукич
9
Мудрински
3-1-1-2-3
12
33
Петкович
55
3
3
Аддо
26
11
Деле
10
Белакович
9
Вукич
23
31
4
Лукич
22
22
4
Лукич
9
Мудрински
19
Атуле
19
Атуле
9
Мудрински
10
Белакович
3
3
10
Белакович
3
Аддо
21
21
3
Аддо
26
55
Чолович
55
Чолович
26
33
Петкович
20
20
33
Петкович
Остались в запасе
Спартак Сб
Раднички
45
Filip Manojlović
ВР
6
Илия Мартинович
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
49
Неманья Крсманович
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
77
Marko Kerkez
ЦП
14
Miloš Rošević
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
Главный тренер
Душан Джорджевич
91
Uroš Kitanović
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
17
Iddriss Fuseini
ЦП
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
45
Filip Manojlović
ВР
6
Илия Мартинович
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
49
Неманья Крсманович
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
77
Marko Kerkez
ЦП
14
Miloš Rošević
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
18
Давид Дунджерски
ЦФ
Остались в запасе
91
Uroš Kitanović
ВР
5
Thierry Etongou
ЦЗ
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
17
Iddriss Fuseini
ЦП
Главный тренер
Душан Джорджевич
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Спартак Сб - Раднички
2
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
19
11
Офсайды
0
2
Количество передач
363
473
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Раднички
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Новости команд
Все
Спартак Сб
Раднички
Станкович прокомментировал победу над сербским «Спартаком»
2025.07.13 20:34
4
Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
2025.07.13 19:52
9
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб
2025.07.13 18:53
20
«Спартак» – «Спартак Суботица»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025
2025.07.13 15:50
«Спартак» проведет матч с зарубежным «Спартаком»
2025.07.03 14:05
Станкович прокомментировал победу над сербским «Спартаком»
2025.07.13 20:34
4
Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
2025.07.13 19:52
9
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб
2025.07.13 18:53
20
«Спартак» – «Спартак Суботица»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025
2025.07.13 15:50
«Спартак» проведет матч с зарубежным «Спартаком»
2025.07.03 14:05
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня
2023.02.11 13:56
4
Товарищеский матч. «Химки» победили «Раднички» благодаря голу Мирзова
2022.02.01 18:57
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+