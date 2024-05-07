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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ИМТ Белград - Нови Пазар
ИМТ Белград - Нови Пазар: обзор матча 07 мая 2024
ИМТ Белград
07.05.2024, вторник, 15:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Нови Пазар
9'
N. Karaklajić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ИМТ Белград - Нови Пазар
90'
Вторая желтая
R. Floro
85'
Желтая карточка
С. Сума
85'
Желтая карточка
A. Cisse
Пенальти не реализован!
M. Luković
84'
77'
Замена
A. Cisse
️️️️
М. Петкович
77'
Замена
С. Сума
️️️️
N. Srećković
67'
Замена
F. Knežević
️️️️
N. Karaklajić
66'
Желтая карточка
R. Floro
62'
Замена
М. Щепович
️️️️
Э. Аннан
Замена
Ž. Arsić
️️️️
V. Radočaj
61'
58'
Желтая карточка
О. Файед
Замена
N. Krstić
️️️️
Н. Терзич
56'
Желтая карточка
N. Glišić
47'
Желтая карточка
Z. Lambulić
16'
13'
Желтая карточка
N. Srećković
9'
ГОЛ! 0:1!
N. Karaklajić
Пас отдал
R. Floro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
27
Vladimir Radočaj
ЦП
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
15
Александар Лутовац
ПВ
8
Luka Luković
ЦФ
45
Milos Luković
(К)
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
(К)
ВР
74
Омар Файед
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
20
Nikola Srećković
ЦП
23
Dragan Bojat
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
22
Сеад Исламович
ЦП
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
ИМТ Белград
12
Aleksandar Knežević
ВР
22
Petar Ćirković
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
80
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
45
Željko Arsić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Нови Пазар
4
Daris Karišik
ЦЗ
4
Luka Čermelj
ЦЗ
80
Filip Knežević
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
33
Ejike Opara
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
3-2-2-3
51
Гордич
7
20
93
27
5
24
Терзич
15
Лутовац
5
45
8
2-4-1-3
1
74
Файед
27
Аннан
23
14
22
Исламович
20
21
Петкович
24
9
22
24
Терзич
25
25
24
Терзич
27
45
45
27
9
80
80
9
20
20
Сума
20
Сума
20
27
Аннан
44
Щепович
44
Щепович
27
Аннан
21
Петкович
13
13
21
Петкович
Остались в запасе
ИМТ Белград
Нови Пазар
12
Aleksandar Knežević
ВР
22
Petar Ćirković
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
80
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
4
Daris Karišik
ЦЗ
4
Luka Čermelj
ЦЗ
11
Stefan Dimić
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
33
Ejike Opara
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
12
Aleksandar Knežević
ВР
22
Petar Ćirković
ЦЗ
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
80
Irfan Zulfić
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Остались в запасе
4
Daris Karišik
ЦЗ
4
Luka Čermelj
ЦЗ
11
Stefan Dimić
ЦП
21
Jin-ho Jo
ЦП
33
Ejike Opara
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча ИМТ Белград - Нови Пазар
2
1
5
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
15
Офсайды
2
0
Количество передач
399
442
Сейвы
2
0
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
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