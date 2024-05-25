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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Младост
Войводина - Младост: обзор матча 25 мая 2024
Войводина
25.05.2024, суббота, 20:00
Сербия. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Младост
38'
У. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Младост
Замена
Д. Зукич
️️️️
М. Иванович
88'
Желтая карточка
Н. Петрович
83'
Замена
В. Савичевич
️️️️
У. Николич
73'
72'
Замена
V. Radivojević
️️️️
A. Pejovic
Замена
N. Campbell
️️️️
C. Sery
46'
ГОЛ! 1:0!
У. Николич
38'
21'
Желтая карточка
A. Pejovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
13
Марко Бьекович
ЦЗ
48
Сеид Корац
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
72
Урош Николич
ЦП
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
9
Алекса Вуканович
(К)
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
32
Sava Pribaković
ЦЗ
35
Nikola Leković
(К)
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
9
Nuno Pereira
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
28
A. Pejovic
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Войводина
12
Драган Росич
ВР
25
Matheus Índio
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
11
Norman Campbell
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
7
I. Vukcevic
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
Младост
40
Душан Цветинович
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
27
Vladimir Radivojević
ЦП
9
Petar Bojić
ЦФ
3-2-5
25
Царевич
13
Бьекович
48
Корац
5
Црномаркович
18
Петрович
72
Николич
49
Радулович
9
Иванович
11
9
Вуканович
8
Джорджевич
3-2-3-1
1
Стаменкович
35
4
30
18
32
17
9
8
Величкович
28
72
Николич
18
Савичевич
18
Савичевич
72
Николич
11
11
11
11
9
Иванович
10
Зукич
10
Зукич
9
Иванович
28
27
27
28
Остались в запасе
Войводина
Младост
12
Драган Росич
ВР
25
Matheus Índio
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
88
Igor Jeličić
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
7
I. Vukcevic
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
40
Душан Цветинович
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
9
Petar Bojić
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
25
Matheus Índio
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
15
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
88
Igor Jeličić
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
7
I. Vukcevic
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
Остались в запасе
40
Душан Цветинович
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
9
Petar Bojić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча Войводина - Младост
1
1
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
14
0
Нарушения
12
6
Офсайды
1
1
Количество передач
630
332
Сейвы
1
8
Точность передач %
91
78
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 18 тур
Войводина
- : -
06.12.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Младост
Сербия. Суперлига, 18 тур
Младост
- : -
06.12.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
3 : 1
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
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