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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Молодечно - Лида
Молодечно - Лида: обзор матча 31 августа 2024
Молодечно
31.08.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Первая лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Лида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Молодечно - Лида
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Молодечно
2 : 3
15.11.2026
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Минск-2
0 : 2
07.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Молодечно
5 : 0
02.11.2026
Осиповичи
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Динамо-2 Минск
1 : 0
29.10.2026
Молодечно
Лида
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Лида
2 : 1
21.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слоним-2017
2 : 1
14.11.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Лида
3 : 1
07.11.2026
БАТЭ-2
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Юни Икс Лабс
1 : 3
31.10.2026
Лида
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Лида
1 : 0
24.10.2026
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