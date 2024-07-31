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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
АБФФ U-19 - СКА-1938
АБФФ U-19 - СКА-1938: обзор матча 31 июля 2024
АБФФ U-19
31.07.2024, среда, 18:00
Беларусь. Первая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
СКА-1938
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча АБФФ U-19 - СКА-1938
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 28 тур
АБФФ U-19
2 : 0
26.11.2025
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 34 тур
АБФФ U-19
2 : 1
23.11.2025
Слоним-2017
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Локомотив Г
1 : 0
15.11.2025
АБФФ U-19
Беларусь. Первая лига, 32 тур
АБФФ U-19
0 : 2
06.11.2025
Лида
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Минск-2
1 : 2
31.10.2025
АБФФ U-19
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
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2025.12.25 09:20
«Динамо» начало переговоры по нападающему из Беларуси
2025.12.04 13:04
1
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
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