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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Барановичи - Молодечно
Барановичи - Молодечно: обзор матча 21 июля 2024
Барановичи
21.07.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Первая лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Молодечно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Барановичи - Молодечно
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Молодечно
2 : 3
15.11.2026
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Минск-2
0 : 2
07.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Молодечно
5 : 0
02.11.2026
Осиповичи
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Динамо-2 Минск
1 : 0
29.10.2026
Молодечно
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Барановичи
Молодечно
Высшая лига: шансы «Торпедо-БелАЗ» и «Барановичей» на победу в матче 30-го тура
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«Барановичи» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Белшины» на победу в матче 29-го тура
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8 ноября
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Вчера, 11:00
«Барановичи» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
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Высшая лига: шансы «Барановичей» и «Белшины» на победу в матче 29-го тура
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«Славия-Мозырь» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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