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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Силькеборг
Орхус - Силькеборг: обзор матча 16 мая 2024
Орхус
16.05.2024, четверг, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
0 : 1
Завершен
Силькеборг
47'
С. Тейтур Тордарсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Силькеборг
Замена
T. Anker
️️️️
Н. Поульсен
88'
84'
Замена
Р. Эстрем
️️️️
М. Бринк
78'
Замена
Л. Мусонда
️️️️
А. Поульсен
Замена
T. Bach
️️️️
Т. Бек
75'
65'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
Замена
Д. Линкс
️️️️
М. Кнудсен
62'
47'
ГОЛ! 0:1!
С. Тейтур Тордарсон
Пас отдал
К. Маккоуэтт
46'
Замена
П. Маттссон
️️️️
О. Боесен
46'
Замена
M. Larsen
️️️️
А. Линд
Желтая карточка
Э. Кал
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К)
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К)
ВР
25
Pontus Rödin
ЦЗ
5
Frederik Rieper
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
18
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
41
Оскар Боесен
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Миккел Кристенсен
ЦЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
16
Tobias Bach
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
4-4-1-1
1
Хансен
19
Кал
2
Беймо
5
Тингагер
26
Андерсен
21
Мадсен
4
Кнудсен
23
Андерсон
6
Поульсен
31
Бек
9
Мортенсен
4-3-1-2
1
Ларсен
22
Сонне
5
2
Поульсен
25
41
Боесен
6
Бринк
23
Тордарсон
18
Маккоуэтт
11
Линд
8
Адамсен
6
Поульсен
4
4
6
Поульсен
31
Бек
16
16
31
Бек
4
Кнудсен
11
Линкс
11
Линкс
4
Кнудсен
6
Бринк
3
Эстрем
3
Эстрем
6
Бринк
23
Тордарсон
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
23
Тордарсон
2
Поульсен
19
Мусонда
19
Мусонда
2
Поульсен
41
Боесен
7
Маттссон
7
Маттссон
41
Боесен
11
Линд
20
20
11
Линд
Остались в запасе
Орхус
Силькеборг
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Миккел Кристенсен
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
25
Миккел Кристенсен
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Орхус - Силькеборг
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
1
Количество передач
616
523
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Главный судья:
Michael Tykgaard, Denmark
Стадион:
Ceres Park, Aarhus
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