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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Носта - Оренбург-2
Носта - Оренбург-2: обзор матча 08 июня 2024
Носта
08.06.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург-2
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1 : 2
04.10.2026
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1 : 2
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5 : 1
25.10.2026
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1 : 2
19.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
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