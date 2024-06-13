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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Композит
Зенит - Композит: обзор матча 13 июня 2024
Зенит
13.06.2024, четверг, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
0 : 3
Завершен
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Матчи команд
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
03.11.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Композит
0 : 4
26.10.2024
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Коломна
1 : 7
20.10.2024
Композит
Россия. Кубок, 5 раунд
Амкар-Пермь
1 : 0
15.10.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
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